Реутовчанка одержала победу на полумарафоне в Германии

Легкоатлетка из Реутова Людмила Колобанова одержала очередную победу на международных соревнованиях. Спортсменка быстрее всех в своей возрастной категории пробежала марафон в немецком Кельне.

Дистанция марафона составляла 21 километр. Людмила Колобанова получила не только награду за победу, но и диплом самой возрастной участницы. В 2024 году 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов отметила свое 80-летие.

«Немцы встречали тепло и сердечно. На финише свистели и кричали: „Людмила, Людмила!“ Я тогда не понимала, в чем дело. Оказалось, это были бурные приветствия», — рассказала легкоатлетка.

Людмила Колобанова не намерена расставаться со спортом. Зимой она собирается участвовать в разнообразных российских и международных лыжных соревнованиях.

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