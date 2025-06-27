Реутов возглавил рейтинг «Суперлиги Подмосковья» по количеству участников

Участники спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» вместе прошли, пробежали, проплыли и проехали 20 миллионов километров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В этот показатель вошли дистанции, которые участники преодолели во время тренировок в шести дисциплинах: ходьбе, беге, лыжах, велоспорте, плавании и катании на роликах. На достижение этой цели у них ушло три года — с апреля 2022 по июнь 2025 года.

Теперь перед спортсменами новая цель — вместе преодолеть 25 миллионов километров. Самыми активными оказались жители городского округа Реутов, на втором месте — участники из Можайска, на третьем — из Каширы. В проекте уже участвуют более 23 тысяч человек.

Узнать подробнее о проекте можно на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ. ​Все мероприятия проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».