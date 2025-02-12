Реутов вошел в топ-10 Подмосковья по числу зарядок на электрозаправочных станциях

Одним из лидеров в Московской области по доступности специализированных зарядных станций для электромобилей стал Реутов. В прошлом году здесь появились две новые быстрые электрозаправки.

Две открывшиеся точки находятся на улицах Ленина и Октября. Электромобиль здесь можно полностью зарядить за 20–40 минут. Получается, что заправка на этих станциях в 10 раз быстрее, чем на станциях старого поколения.

Также электрозаправочная станция, расположенная на Московской кольцевой автодороге в Реутове, заняла четвертое место в рейтинге по количеству заправочных сессий в 2024 году. Автомобилисты воспользовались ее услугами 3330 раз.

Отметим, что всего в Подмосковье сейчас действуют около 600 электрозаправочных станций. Быстрое развитие профильной сети делает Реутов и весь регион удобными для владельцев электромобилей.