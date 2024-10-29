Реутов стал лидером в рейтинге «Суперлиги Подмосковья» по числу участников

Реутов стал лидером в рейтинге вовлеченности городских округов проекта «Суперлига Подмосковья». Любители спорта поучаствовали в более двадцати летних мероприятиях — забегах велозаездах и заплывах на открытой воде.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, рейтинг ведется с апреля 2022 года, а данные обновляются ежемесячно. На втором месте оказался Можайский городской округ, на третьем — Дмитровский.

«При формировании рейтинга учитывается количество активных жителей, которые регулярно участвуют в мероприятиях суперлиги и вносят свой вклад в общую цель проекта — совместное преодоление 20 миллионов километров», — пояснили в ведомстве.

Ранее лидером рейтинга был Можайский городской округ, на втором месте располагался Дмитров, а замыкали тройку лидеров активные жители городского округа Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.