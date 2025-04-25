Патриотическую акцию, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провели в Реутове. Ранее к ней присоединились и другие округа Подмосковья.

Участниками мероприятия стали 80 человек — люди разных поколений. В том числе ветераны боевых действий, активисты «Юнармии» и «Молодой гвардии», кадеты, депутаты, сотрудники администрации, представители фонда «Защитники Отечества», общественных и волонтерских организаций.

Событие организовали на площади перед зданием администрации. Провело акцию областное отделение Ассоциации ветеранов СВО.

Волонтеры выстроились в символ Победы — букву V. Здесь же развернули знамя Победы и государственный флаг России. Также школьники держали портреты своих родственников, участников Великой Отечественной войны.

«Эстафета призвана показать единство поколений и подчеркнуть значение подвига всех защитников Отечества — от солдат Великой Отечественной до участников современных военных операций», — сказал руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Реутове Александр Манаенко.