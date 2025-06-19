Рецептом желудевого кофе поделились в Звенигородском музее дуба

В свое время еще Антон Чехов рекомендовал пациентам пить дубовый кофе при воспалении верхних дыхательных путей. Эту традицию продолжают в музее дуба в Одинцове — здесь можно попробовать или купить необычный напиток.

Хозяйка Галина Рязанова готовит желудевый кофе своими руками уже почти 20 лет. Деревянная изба, в ней русская печка — так выглядит музей, который она открыла на своем участке три года назад. Хотя больше он похож на дом сказок: хозяйка — нарядная, в головном уборе, словно сама вышла со страниц книг.

Галина проводит экскурсии — все экспонаты в ее музее сделаны из дуба.

«Это пряха, сделанная из дуба. Наши бабушки считали, что на таких пряхах можно гадать: правой рукой нужно покрутить колесо на себя, чтобы в жизнь пришло позитивное, а левой рукой покрутить от себя — чтобы из жизни ушло все негативное», — рассказала хозяйка.

Дальше Галина рассказывает о фирменном напитке. О целебных свойствах лесных плодов она знает с детства — в ее семье готовили желудевый кофе, и в свое время он помог будущей хозяйке музея восстановиться после болезни. Для того, чтобы сделать кофе, она собирает опавшие желуди — зрелость определяет по шапочке — она должна сниматься. Дальше очищает орехи, обжаривает и перемалывает. Так получается и получается желудевый порошок.

Секретов технологии нет. Главное — производство вручную и с душой. Это трудоемкий процесс. Он позволяет сохранить полезные свойства продукта на 100% — укрепляет иммунитет, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, а также может быть полезен при проблемах с сердечно-сосудистой системой.

В этом году благодаря кофе из желудей Звенигород вошел в топ-5 городов, где можно попробовать горячие напитки с историей.