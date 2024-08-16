Ретровечеринка пройдет в центральном парке Зарайска 17 августа

Пресс-служба администрации городского округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Зарайск

Тематическое мероприятие «Радио „Ретропарк“» пройдет в Зарайском центральном парке культуры и отдыха 17 августа. Гостей ждет развлекательная программы и дискотека про ретрохиты.

Для участников ретропраздника подготовят анимацию и игры, которые буди популярны в 1980-1990-е. Также пройдет состязание среди любителей настольных игр и показ советских мультфильмов под открытым небом.

Кроме того, будет работать площадка интеллектуальной игры «Назад в СССР» и танцпол, где можно будут звучать музыкальные хиты прошлого века. Также обустроят тематическую фотозону и проведут лотерею с призами. Возрастное ограничение 16+.

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