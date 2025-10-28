Ретроспективная выставка работ Николая Рериха начнется в Звенигороде в декабре

В экспозиции представят 40 живописных работ из собрания Государственного Русского музея, многие из которых впервые выставят в Подмосковье. Среди представленных полотен — известные картины «Весна священная», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник (Облако-стрелок)», гималайские пейзажи и другие произведения мастера.

«После крупных монографических выставок Рериха последних лет экспозиция в Звенигороде представляется камерной, однако, значение ее сложно переоценить. Путь Рериха, его „духовное восхождение“ началось с археологических раскопок в русских провинциях, посещения старых русских городов, в том числе Звенигорода», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Посетители смогут пройти путь художника от первых шагов в искусстве до духовных поисков и философских размышлений. Атмосферу выставки дополнит видеоинсталляция, а каждая работа будет сопровождаться цитатами из дневников и литературных текстов художника, что поможет глубже понять его взгляды и идеи.

«Так получается счастливым образом, что слово „Звенигород“ не случайно в жизни Рериха, в его осмыслении окружающей действительности, духовных целей, оно неоднократно появляется на его творческом пути. В 1933 году даже появилась его картина с таким названием, которая находится сегодня в музее Николая Рериха в Нью-Йорке, ее мультимедийную репродукцию мы покажем на экспозиции», — пояснил куратор выставки Сергей Кривонденченков.

Директор музея Елена Кожевникова отметила, что выставка обращается к зрителям с напоминанием о важности мечты. Она подчеркнула, что, по словам Рериха, мечтать — значит зажигать в сердце «лучшие огни», а сам художник считал, что искусство и культура способны стать основой мира и духовного роста человечества.