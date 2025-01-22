Ретро-вечеринка прошла в районном Доме культуры в Ногинске

В пайонном Доме культуры города Ногинска состоялась первая в этом году ретро-вечеринка в рамках проекта «Retro-встречи в РДК». Этот вечер стал настоящим путешествием во времени, наполненным танцами, песнями и атмосферой юности.

Особую атмосферу мероприятию придал оркестр JP BIG BAND под управлением Александра Дубровского. Солисты коллектива сумели создать уникальный колорит, погрузив гостей в музыкальную эпоху прошлых десятилетий. Звучали любимые мелодии, знакомые каждому, а зал наполнился теплом и ностальгией.

Проект «Retro-встречи в РДК» запущен несколько лет назад и за это время стал настоящей визитной карточкой Районного Дома культуры. Каждое мероприятие готовится с душой: организаторы всегда радуют гостей новыми сюрпризами и интересными программами.

«Retro-встречи в РДК» — это не просто музыкальные вечера, это теплые встречи для тех, кто любит и помнит старые добрые песни, кто ценит качественную музыку и живое общение.