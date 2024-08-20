Ретро-праздник провели в парке усадьбы Кривякино

Фото: Телеканал «360»

Мероприятие «Радио „Ретропарк“» прошло в Воскресенске. Для гостей усадьбы Кривякино подготовили интересные фото зоны, выставки и мастер-классы.

На входе в парк гостей праздника встречала выставка картин художников творческого объединения «Арт-движение».

«Целый месяц мы творили и создали больше 40 работ. Сегодня у нас официальное закрытие марафона, лучшие художники будут награждены», — рассказала руководитель объединения «Арт-движение» Наталья Черникова.

Посетители парка могли поиграть в дворовые игры, среди которых городки, лото и многое другое. В павильоне дети рисовали дельфинов и море в поддержку воскресенского приюта «Мамонтенок». Также работала ярмарка мастеров, где можно было приобрести уникальные сувениры ручной работы. Все желающие могли танцевать и подпевать под ретро-хиты, которые звучали из колонок.

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