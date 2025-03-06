Ретро-мотороллер выставят в музее мотоклуба в Истре

На одном из предприятий муниципального округа Истра нашли старый мотороллер «Муравей», однако он прекрасно сохранился. Пробег всего 1,6 тысячи километров.

Подобный транспорт выпускали с 1959 по 1995 год в Туле. Так что экспонат ценный. Стоит отметить, что модификации мотороллера «Муравей» нередко снимались в советских и постсоветских фильмах: «Мама вышла замуж», «Очкарик», «Чебурашка», сериал «Участок» и других.

«Мы обязательно поставим его на ход, и он не только будет представлен на выставке, но и сможет ездить», — поделились в мотоклубе «Русский рассвет».

Мотоклуб «Русский рассвет» основали в 2011 году и он стал первым в Истре. Они знамениты своими мото-масленицами и ярким флагом. Сейчас клуб прорабатывает большой и важный проект — открытие музея ретро-техники и мото-фестиваль. Там жители как раз и смогут посмотреть ретро-мотороллер «Муравей».