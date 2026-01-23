Ретрочас к юбилею Салтыкова‑Щедрина прошел в Дмитрове

Мероприятие «Салтыков‑Щедрин: взгляд с экрана» было организовано в рамках лингвистического чемпионата «Сила слова», посвященного 200‑летию классика. Гостей Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеки познакомили с произведениями писателя и их экранизациями.

Михаила Салтыкова‑Щедрина называют «генералом сатиры» и «прокурором русской общественной жизни» — за остроумное, беспощадное и прозорливое изображение пороков общества, бюрократии и власти. Краевед и историк Татьяна Мамедова рассказала о жизненном пути писателя, в том числе о малоизвестных эпизодах из биографии, ключевых темах и художественных приемах его творчества, поделилась редкими архивными сведениями.

«Это было по‑настоящему увлекательно. Время пролетело незаметно. Чувствуется, что организаторы вложили душу. Спасибо за праздник литературы и истории!» — поделилась впечатлениями одна из участниц ретро-часа.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина пригласила жителей и гостей муниципалитета на культурные мероприятия библиотеки. «Они всегда интересны и познавательны. Именно так мы сохраняем живую нить традиций и передаем ценности русской словесности новым поколениям», — сказала она.