Ресурсоснабжающие организации Подмосковья получили еще 350 спецмашин

Еще 350 спецмашин передали ресурсоснабжающим организациям Подмосковья. Это автомобили для оперативных выездов, универсальные машины на шасси и крупногабаритные «ГАЗон NEXT». В следующем году компании получат еще 450 единиц.

Глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев вручил коммунальщикам последнюю в этом году партию ключей от новой техники. Ресурсоснабжающие организации получили автомобили на базе «ГАЗель NEXT» для оперативных выездов, универсальные машины на шасси «Соболь NN» и крупногабаритные «ГАЗон NEXT».

«Основной эффект, который видим от новой техники — это оперативное реагирование на жалобы жителей в тех муниципалитетах, где машины уже запущены в работу. Преимущество новых илососов, авариек, экскаваторов в скорости и снижении затраченных ресурсов не только на проведение профилактических работ, но и на устранение техинцидентов», — сказал Кирилл Григорьев.

Вся техника оснащена генераторами, сварочными аппаратами, системами освещения и инструментами для механических работ. Этоп озволяет аварийным службам быстро приступать к работе.

В рамках закупки компании также получили 60 илососов, 48 каналопромывочных машин, 47 экскаваторов-погрузчиков, 74 крана-манипулятора и 121 автомобиль АВР.