Обучение по внедрению ИИ в ресторанном бизнесе провели в Подольске
Круглый стол по внедрению искусственного интеллекта в ресторанном бизнесе прошел в Подольске. Участниками встречи стали сотрудники управления потребительского рынка администрации округа, руководители и топ-менеджеры заведений общепита.
На встрече предприниматели могли обменяться опытом, принять участие в воркшопе и разобрать реальные кейсы. Они узнали о возможностях искусственного интеллекта для оптимизации затрат, прогнозирования продаж, определения потребностей посетителей и обслуживания клиентов в ресторанах.
Также им рассказали об использовании чат-ботов и виртуальных помощников, популярных аналитических инструментах для контроля работы, управления персоналом и улучшения финансовых показателей. В конце встречи организаторы ответили на вопросы.
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