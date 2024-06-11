Ресторанам Подмосковья рекомендовали закрыть веранды из-за ухудшения погоды

На этой неделе в Подмосковье ожидаются ливни и грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром. Министерство сельского хозяйства и продовольствия рекомендует ресторанам закрыть на время летние веранды.

«Неделя обещает быть дождливой. Наиболее неблагоприятные погодные условия прогнозируют завтра, 12 июня. Уже сегодня при усилении ветра или обильных осадках мы рекомендуем рестораторам на время приостановить работу террас», — отметил глава Минсельхозпрода Сергей Двойных.

Для безопасности посетителей конструкции веранд должны быть укреплены. Маркизы и зонты необходимо свернуть, а мебель лучше занести в помещение.

До конца недели в регионе может выпасть до 100 миллиметров осадков, порывы ветра могут достигать до 17 метров в секунду. Жителям не стоит укрываться или парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями.

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