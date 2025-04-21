Реставрацию мемориала «Журавли» завершат в Котельниках к 1 мая

Приведением мемориала в порядок занимается подрядная организация «Коммунальные технологии». Сейчас специалисты монтируют камень, после чего приступят его очистке и полировке. На следующей неделе рабочие установят металлическое ограждение, вымоют памятник и при благоприятных погодных условиях покрасят металлические части мемориала.

В рамках программы по реставрации также обновят надписи и имена воинов, погибших в годы Великой Отечественной Войны.

Михаил Соболев сообщил, что все работы завершат до 1 мая, и юбилей Великой Победы мемориал встретит в обновленном виде.

В 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность сохранения и передачи подрастающему поколению памяти о подвиге защитников страны.