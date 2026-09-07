Реставрацию исторического дома на площади Ленина завершили в Серпухове

Реализация архитектурно-художественной концепции вывесок и работа по сохранению фасадов продолжается в городском округе. Завершена комплексная реставрация памятника федерального значения — дома № 4 на площади Ленина, зданию возвращен исторический облик конца XIX века.

Пилотными зонами разработанной в прошлом году концепции стали улицы с застройкой конца XIX — начала XX века: Ворошилова, Чехова, Калужская, Советская, Тульская, 1-я и 2-я Московская, Володарского, площадь Ленина, Соборная гора с прилегающими территориями.

На площади Ленина проводится поэтапное устранение визуального шума, размещено 25 вывесок, еще три находятся в производстве, а две — на стадии согласования дизайн-макетов. Предприниматели активно включаются в процесс приведения наружной рекламы к единому стандарту.

Ведется восстановление фасада и крови дома № 4/11 на 2-й Московской улице. Завершен ремонт фасада дома № 14на площади Ленина.

Глава Серпухова Алексей Шимко заверил, что работа по приведению округа к единому гармоничному облику будет продолжена. «Серпухов — городской

округ с богатой историей. Нам важно не просто сохранить его первоначальный вид, но и грамотно совместить историческую составляющую с современными требованиями к комфортной среде», — подчеркнул руководитель муниципалитета.