Реставрацию двух братских захоронений проведут в Можайске

В Можайском муниципальном округе в рамках государственной программы «Развитие культуры» в 2026 году запланирован капитальный ремонт двух братских захоронений в поселке городского типа Уваровка. Работы по увековечиванию памяти защитников Отечества продолжаются системно: в 2025 году, объявленном Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в округе была проведена масштабная реставрация трех воинских мемориалов — в деревне Ивакино, Ильинская слобода и селе Сокольниково.

Всего на территории Можайского округа расположено 85 воинских захоронений павших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Отреставрированные мемориалы не только напоминают о подвиге солдат, но и символизируют связь между поколениями, служа местами памяти и воспитания молодежи.

Помимо капитальных ремонтов, на воинских захоронениях, нуждающихся в текущем ремонте, ежегодно производится косметический ремонт в рамках подготовки к 9 Мая. В рамках контракта по содержанию воинских захоронений на регулярной основе осуществляется окос травы, уборка мусора и снега.

Особую благодарность хочется выразить шефским организациям, волонтерам и неравнодушным местным жителям, которые принимают активное участие в мероприятиях по поддержанию воинских захоронений в надлежащем состоянии. Многие предприятия муниципалитета поддержали инициативу и взяли шефство над воинскими захоронениями, — отметила Мария Азаренкова.