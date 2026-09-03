Реставрацию дома для прислуги завершили в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

В музее-заповеднике «Мелихово» завершили реставрацию дома для прислуги, которое построили в 1893 году. Ремонт позволит сохранить уникальный объект культурного наследия и обеспечить его дальнейшее использование в составе музея.

Рабочие усилили фундамент и грунт основания, обновили кирпичный цоколь, каркасные конструкции пристроек, а также заменили поврежденные элементы обшивки фасадов. Кроме того, отремонтировали полы, потолки и кровлю, покрасили все деревянные и металлические элементы, а также обработали конструкции огнебиозащитными составами. Дополнительно на объекте полностью заменили инженерное оборудование.

Дом для прислуги возвели одновременно с флигелем-кухней. Постоянного штата слуг у семьи не было — помощь оказывали местные крестьяне, которым хозяева уделяли внимание и поддерживали их образование.

После национализации имения здание вывезли в соседнюю деревню, но в 1972 году дом вернули на территорию усадьбы, восстановив его облик по архивным фотографиям.

С 2006 года здесь находится экспозиция «Амбулатория», посвященная работе медицинского пункта во время холерной эпидемии 1892–1893 годов.