Реставрацию 3 воинских мемориалов завершили в Можайском округе

Братские могилы и воинские захоронения участников Великой Отечественной войны привели в порядок в трех населенных пунктах округа. Памятные объекты отреставрировали в селе Сокольниково, деревнях Ильинская Слобода и Ивакино.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев выделил на эти работы дополнительное финансирование. С октября подрядная организация занималась очисткой памятников от старой краски и загрязнений, оштукатуриванием и покраской постаментов.

Реставрация памятников стала частью масштабной работы по приведению в порядок объектов воинской славы в год 80-летия Победы. Акцию поддержали многие предприятия округа, взявшие шефство над воинскими захоронениями.

Качество работ проверили местные жители и заместитель главы муниципалитета Мария Азаренкова, которая поделилась впечатлениями в своих социальных сетях.

«С глубоким уважением публикую фото отремонтированных мемориалов, посвященных героям, отдавшим жизни за свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. На воинских захоронениях увековечены имена жителей и воинов, сражавшихся в 1941–1945 годах. Эти мемориалы — символ нашей памяти и благодарности», — подчеркнула Мария Азаренкова.