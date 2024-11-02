Реставрация усадьбы Кривякино в Воскресенске завершится в конце ноября
Главный дом усадьбы Кривякино готовят к открытию. Восстановлением его исторического облика занимаются профессиональные реставраторы.
Среди проектов главного архитектора Марины Горячевой имеются исторические памятники, музеи и монастыри по всей России. При работе с усадьбой в Воскресенске ей пришлось решить немало сложных вопросов.
«Реставрация, которая проводилась в начале 2000-х годов, была не завершена. Мы начинали почти заново, было много трудностей», — рассказала Марина Горячева.
Перед реставраторами стояла задача максимально восстановить исторический вид усадьбы: карнизы, элементы декора, белокаменную лестницу. Чтобы выбрать цветовую гамму для комнат, к примеру, прибегали к дополнительным источникам и аналогам.
За ходом восстановительных работ внимательно следит комиссия, организованная при администрации городского округа.
Усадьба Кривякино является объектом культурного наследия общероссийского значения. Открытие главного дома даст новый виток в развитии туристическо-экскурсионного направления не только для Воскресенска, но и всего Московского региона.
Ежедневно на объекте трудится порядка 30 человек. Техническое открытие запланировано на 30 ноября. К этому моменту покрасят стены, восстановят ограждения белокаменной лестницы, повесят люстры, карнизы и элементы декора.
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