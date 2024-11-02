Реставрация усадьбы Кривякино в Воскресенске завершится в конце ноября

Среди проектов главного архитектора Марины Горячевой имеются исторические памятники, музеи и монастыри по всей России. При работе с усадьбой в Воскресенске ей пришлось решить немало сложных вопросов.

«Реставрация, которая проводилась в начале 2000-х годов, была не завершена. Мы начинали почти заново, было много трудностей», — рассказала Марина Горячева.

Перед реставраторами стояла задача максимально восстановить исторический вид усадьбы: карнизы, элементы декора, белокаменную лестницу. Чтобы выбрать цветовую гамму для комнат, к примеру, прибегали к дополнительным источникам и аналогам.

За ходом восстановительных работ внимательно следит комиссия, организованная при администрации городского округа.