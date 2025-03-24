Реставрация суконной фабрики в Павловской Слободе займет несколько лет

На восстановительные работы архитектурного ансамбля бывшей суконной фабрики графа Ягужинского в Павловской Слободе потратят несколько лет. Во время реставрации архитекторы хотят использовать технологию, которую применили коллеги из Нью-Йорка при восстановлении фасада сахарорафинадного завода.

В 1730 году в Павловской Слободе граф Павел Ягужинский основал суконную фабрику, затем предприятие расширил его сын. В начале XIX века имение перешло в государственное владение. После 1861 года фабрику переделали в казармы. Спустя шестьдесят лет в это здание перевели Московский артиллерийский склад, который в дальнейшем стал засекреченным объектом. И только в 2022 году нашли инвестора, чтобы восстановить этот объект культурного наследия.

Сейчас разработали и утвердили границы территории и режимы использования объекта, подготовили документы и провели противоаварийные мероприятия. Также расчистили территорию от мусора и растительности.