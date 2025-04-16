Реставрация памятников и мемориалов началась в Чехове

В преддверии 80-летия Великой Победы в Чехове проводят восстановление 26 сооружений. Всего в округе расположено 73 памятных объекта.

Как сообщает заместитель главы округа Надежда Чернятина в социальных сетях, ремонтные работы проходит в рамках заключенного контракта. По плану реконструкция текущих памятников и мемориалов завершится к 1 мая.

Остальные сооружения будут приведены в нормативное состояние силами администрации муниципального округа, волонтеров и военно-патриотических клубов.

Рядом с каждым памятным объектом расположены информационные таблички со справкой о запланированных работах.

Благоустройство и сохранение памятных мест — важная задача, поскольку они хранят историю наших героических предков. Также нужно прививать молодежи любовь и уважение к подвигу наших героев, учить их хранить воспоминания о ключевых для страны событиях и людях.