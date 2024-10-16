Реставрация главного дома усадьбы Кривякино в Воскресенске завершится в 2024 году

Работы по приведению в порядок главного дома усадьбы Кривякино продолжаются в городском округе. Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения XVIII–XIX веков планируют завершить к концу текущего года.

Проверить ход работ в главном доме приехали начальник управления культуры администрации муниципалитета Елена Баклушина и представители подрядчика.

Специалисты уже закончили прокладку внутренних коммуникаций и монтаж инженерных сетей. Сейчас профессиональные реставраторы отделывают внутренние помещения. Все работы идут согласно установленному графику, а материалы и технологии соответствуют утвержденному проекту.

Реставрация объекта ведется в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья». В обновленном здании после его ввода в строй разместится культурный центр, который будет заниматься организацией экскурсий и выставок.

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