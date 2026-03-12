Реставрация Дома Ивановых в Зарайске близится к середине

В историческом здании Дома Ивановых, которое является памятником федерального значения и расположено на улице Карла Маркса, дом 42 в Зарайске, активно продолжаются реставрационные работы. Специалисты уже укрепили фундамент и стены здания, возведенного в конце XVIII — начале XIX века, заменив балки перекрытий и установив современную стропильную систему с кровлей.

Сейчас рабочие занимаются монтажом лестницы на второй этаж и укладкой чернового пола. Новая древесина обработана специальными составами для защиты от огня и вредителей. Стены здания уже оштукатурены и скоро будут скрыты за гипсокартонными каркасами. Дом утепляют, готовя к зимним условиям.

На данный момент готовность реставрации составляет 45%. В марте в особняк начнут внедрять современные системы: вентиляцию, отопление, электрику и пожарную сигнализацию. Если темпы работ сохранятся, то к началу учебного года Дом Ивановых предстанет перед учениками в обновленном виде и снова наполнится музыкальными звуками.