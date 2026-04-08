Реставрация Дома Ивановых в Зарайске близится к середине

В здании на улице Карла Маркса, 42 в Зарайске, которое помнит великих композиторов, сейчас активно идет реставрация. Дом Ивановых — памятник федерального значения конца XVIII — начала XIX века — постепенно возвращает свой первоначальный облик.

Строители уже укрепили фундамент и стены здания, заменили балки перекрытий, установили современную стропильную систему и кровлю. Готовность реставрации приблизилась к 50%.

Если темп работ сохранится, то к началу учебного года Дом Ивановых будет готов встретить своих учеников обновленным. И снова наполнится музыкой.