Реставратор из Коломны возвращает к жизни старинные часы

В мастерской Василия Тюркина, реставратора из Коломны, тикают десятки часов: настенные, карманные, наручные, башенные. За 47 лет работы мастер восстановил множество механизмов, некоторые из которых стали частью его собственной коллекции, насчитывающей около тысячи экземпляров.

Василий Тюркин начал свою деятельность в 1980-х годах, когда дал объявление в газете о ремонте старинных часов. Неожиданно для себя он получил много заказов, и это увлечение стало делом его жизни.

Одним из самых сложных проектов мастера стало восстановление башенных часов на церкви Иоанна Богослова в Коломне. Часы не работали почти три века. Механизм весом около 450 килограммов пришлось поднимать на высоту примерно 65 метров. Но Василий Тюркин справился с этой задачей.

Мастер не только восстановил механизм, но и придумал собственную систему боя для часов. Он использовал усилитель из старой киноаппаратуры и гитарный звукосниматель, чтобы часы могли отбивать время.

Первый запуск часов на башне церкви стал настоящим событием для жителей Коломны. Люди остановились и подняли головы, когда раздался бой часов. Это был момент, который Василий Тюркин вспоминает до сих пор.

С тех пор мастер запустил и восстановил часы в разных местах: в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде, в соборе в Елохове, на городских зданиях и в школах. К нему на починку везут часы, патефоны, радиолы и прочую технику со всего мира.

«Память ведь тоже можно починить, — говорит мастер. — Нужно только терпение и руки».