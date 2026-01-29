«Решил присоединиться в ночную смену». Волонтеры очистили от снега автобусную остановку в Клину

В Подмосковье на борьбу со снегопадом вышли не только сотрудники коммунальных служб, но и волонтеры. Поздно вечером в среду активисты работали на улице Карла Маркса в Клину.

Участники движения «Волонтеры Подмосковья» освободили от снега автобусную остановку «Ледовый дворец».

После этого семь активистов расчистили тротуар, которым пользуются жители двух пятиэтажных домов — № 94 и № 96.

«Решил присоединится в ночную смену, убрать снег помочь нашим коммунальным службам, для того чтобы детишкам с утра было удобно ходить в школу, в детский сад. Чтобы не спотыкаться, не вязнуть в сугробах», — пояснил один из волонтеров.