«Решил присоединиться в ночную смену». Волонтеры очистили от снега автобусную остановку в Клину
Волонтеры присоединились к уборке снега в Клину
В Подмосковье на борьбу со снегопадом вышли не только сотрудники коммунальных служб, но и волонтеры. Поздно вечером в среду активисты работали на улице Карла Маркса в Клину.
Участники движения «Волонтеры Подмосковья» освободили от снега автобусную остановку «Ледовый дворец».
После этого семь активистов расчистили тротуар, которым пользуются жители двух пятиэтажных домов — № 94 и № 96.
«Решил присоединится в ночную смену, убрать снег помочь нашим коммунальным службам, для того чтобы детишкам с утра было удобно ходить в школу, в детский сад. Чтобы не спотыкаться, не вязнуть в сугробах», — пояснил один из волонтеров.
Самым важным пунктом в списке запланированных работ стала уборка снега с пешеходных дорожек, которые ведут к школе и детскому саду имени Калининой. Там снежный покров достигал 10 сантиметров в высоту.
Волонтеры также расчистили пешеходный переход, что позволит жителям безопасно пересекать проезжую часть.
Уборка заняла у активистов всего полтора часа.