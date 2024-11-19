Более тысячи женщин обследовали в перинатальном центре в Видном в этом году

В Ленинском городском округе в 2024 году жительницы в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти проверку репродуктивного здоровья. В этом году в Видновском перинатальном центре уже провели осмотры для 1192 женщин.

Проверка здоровья проходит в несколько этапов: осмотр, сдача мазков на флору и онкоцитологию. Результаты анализов помогают врачам при необходимости назначить корректировку лечения. Если патологии не выявляются, женщина завершает диспансеризацию. Врач Видновского перинатального центра Елена Фролова уточнила, что процесс осмотра может включать дополнительные обследования, такие как УЗИ органов малого таза и молочных желез.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо быть прикрепленным к медицинской организации и иметь полис медицинского страхования Московской области. Также пациентка может выбрать любого врача для осмотра, а в случае необходимости будет направлена на дальнейшее обследование. Всего по Подмосковью более 300 000 женщин прошли проверку репродуктивного здоровья в рамках программы.

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