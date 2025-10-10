Репортаж об агрокомплексе «Спасский» в Серпухове показали на Первом канале

Подмосковный агрокомплекс «Спасский» в Серпухове показали в эфире Первого канала. Опыт аграриев прозвучал в репортаже благодаря участию во всероссийской выставке «Золотая осень».

Репортаж с участием агрокомплекса вышел в эфир Первого канала 9 октября. Зрители познакомились с работой предприятия, расположенного в деревне Зиброво. Комплекс основали в 2021 году при поддержке Министерства сельского хозяйства Московской области, в сотрудничестве с Тимирязевской академией и Ветеринарной академией имени Скрябина.

Поголовье насчитывает 1,5 тысяч овец и баранов, преимущественно племенных. Агрокомплекс «Спасский» предлагает овец Куйбышевской породы. Этот выбор сделали на основе экономических обоснований и согласований с ветеринарными службами. Порода обладает крепкой конституцией, отличным мясом, скороспелостью и способностью адаптироваться к любым климатическим условиям.

Клиенты могут побывать на экскурсии и выбрать животное лично, увидеть условия содержания. Овец доставят быстро с соблюдением всех требований. Предприятие гарантирует высокое качество и профессиональный уход, а также предоставит документацию.

Агрокомплекс «Спасский» — пример успешного развития сельскохозяйственной отрасли в Подмосковье и вклад в обеспечение страны качественной мясной продукцией.