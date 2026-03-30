Репетицию спектакля «Фулл-хаус» провели во Фрязине

Фрязинский лесопарк на один вечер сменил привычный гул крон на сценические диалоги. Посетители парка стали свидетелями творческого эксперимента — открытой репетиции спектакля «Фулл-хаус», которую провел театральный коллектив «Четвертое измерение».

Прохожие получили редкую возможность заглянуть за «невидимую стену» и увидеть процесс создания постановки по мотивам знаменитой пьесы Славомира Мрожека «Вдовы».

«Это произведение, полное тонкого юмора и философского абсурда, заиграло новыми красками в естественных декорациях лесопарка. Зрители наблюдали не просто готовую картинку, а кропотливый труд: как режиссер оттачивает интонации, как актеры ищут нужную эмоцию и как рождается магия спектакля», — отметили организаторы.

Сотрудники Центра культуры и досуга «Факел», выступившего организатором мероприятия, подчеркнули: формат открытой репетиции позволил стереть границы между залом и сценой.