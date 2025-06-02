Реорганизацию предприятия ЖКХ обсудили в Чехове

Представители «Мособлтепло» и «ЖКХ Чеховского района» провели встречу с сотрудниками ресурсоснабжающей организации. Они обсудили реорганизацию предприятия путем интеграции в «Мособлтепло».

Ресурсоснабжающая компания является акционерным обществом, учредителем которой выступает правительство Московской области в лице Министерства имущественных отношений. Организация уже работает в нескольких городских округах.

В ходе встречи работникам сообщили, что в течение ближайшего времени они получат на руки трудовые договоры для ознакомления и принятия решения. При переходе заработную плату и все положенные выплаты сохранят в полном объеме, а в течение нескольких месяцев ее доведут до средней по отрасли.

Кроме того, все плановые ремонтные работы и модернизацию объектов теплоснабжения продолжат с соблюдением сроков. Для качественной проработки всех вопросов решили избрать группу сотрудников, с которым руководство продолжит встречи на постоянной основе.