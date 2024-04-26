Рентгены и маммографы обновят в больницах в Дмитрове | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 15:38 Рентгены и маммографы обновят в больницах в Дмитрове пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

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В этом году в Дмитровской больнице и ее подразделениях в поселках Новосиньково, Рогачево, Деденево, Некрасовский и городе Яхрома обновят диагностические аппараты. Заменят сразу шесть единиц «тяжелого» оборудования.

В Яхромах появятся новые рентгенодиагностические комплексы на два рабочих места. Там же и в Новосиньково установят современные маммографические комплексы. Для Дмитровской больницы привезут передвижной ФАП с маммографом.

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«За пять лет мы открыли три учреждения, 15 — капитально отремонтировали, получили около 500 единиц оборудования. Поступившее оборудование выводит исследования в наших медучреждениях на качественно новый уровень. Жители могут проходить их быстрее и оперативно получать точный результат, — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поноченый.

Напомним, что капитальный ремонт взрослой поликлиники Дмитровской больницы находится на финальном этапе. В правом крыле уже завершены работы по замене инженерных коммуникаций, установлены новые лифты, проведен ремонт помещений и кровли. Введены в эксплуатацию новый цифровой маммограф, флюорограф и рентгеновский аппарат на два рабочих места. Ремонтные работы продолжаются в левом крыле здания и пристройке, завершение запланировано до конца августа текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом корпусе поликлиники № 1 в Лобне.

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