Рентгенолог из Чеховской больницы стала призером областного забега

Врач из Чехова приняла участие в областном забеге на «Кубок Розанова». Мероприятие приурочили ко Дню медицинского работника.

Состязание устроили на набережной реки Серебрянки в городе Пушкино. Медицинское учреждение Чехова представляли заведующий отделением лучевой диагностики Юлия Кочетова и врач-травматолог Газимагомед Абдулаев.

«Юлия Борисовна пробежала дистанцию в пять километров за 25 минут и 36 секунд, заняв третье почетное место в абсолютном зачете среди женщин! Поздравляем наших врачей и желаем новых спортивных успехов, крепкого здоровья и вдохновения, ведь упорства им не занимать», — рассказали в больнице.

В забеге также принимал участие министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Отметим, что популяризация физической культуры и здорового образа жизни — часть региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».