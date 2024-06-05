Рентгенолог Артем Инджиев пополнил штат больницы в Лобне

Артем Инджиев вырос в семье врачей и уже 12 лет работает рентгенологом. Он получил образование в Астраханской государственной медицинской академии по специальности «Педиатрия», а затем окончил Ставропольскую государственную медицинскую академию по специальности «Рентгенология». Дополнительно прошел курсы повышения квалификации в области рентгенологии в Первом Московском государственном университете имени Сеченова.

Он также прошел стажировку по обмену опытом в Израиле в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. За свою работу в 2020 году награжден грамотой президента России и памятной медалью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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