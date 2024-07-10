Рентгенолог Альмира Высочанская пополнила штат больницы в Ногинске

В отделении лучевой диагностики поликлиники № 1 Ногинской больницы будет работать рентгенолог Альмира Высочанская. Она перебралась в Подмосковье из Казахстана.

Девушка окончила медицинский университет Астаны в 2018 году по специальности «Терапия». После работала участковым терапевтом в Северо-Казахстанской области, а в 2023 году окончила ординатуру по специальности «Рентгенология».

«Мы рады новым молодым специалистам. Значительный вклад в привлечение специалистов оказывает программа модернизации первичного звена здравоохранения. Программа включает в себя мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения, приобретению оборудования, оснащению больниц автотранспортом и привлечению кадров», —рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

С начала 2024 года в Ногинскую больницу пришли работать 26 новых врачей и более 50 медсестер. На работу в Богородский городской округ приезжают врачи из разных регионов страны. Для них предусмотрен ряд мер социальной поддержки: социальная ипотека, компенсация за аренду квартиры для иногородних, служебное жилье по договору безвозмездного пользования.