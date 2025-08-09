Ремонты в дошкольных отделениях школы № 21 завершат в Раменском к сентябрю

Косметические ремонты провели в детских садах в Раменском этим летом. Преображения завершают в двух дошкольных отделениях Раменской школы № 21.
Сейчас специалисты ремонтируют потолки в группах первого дошкольного отделения. Они уже окрасили полы и стены, установили скалодром в спортивном зале. Его будут использовать его для развития новых навыков у детей.
Педагоги готовят насыщенные образовательные и развлекательные программы для 350 воспитанников.
В дошкольном отделении № 2 сделали перетяжку диванов, повесили новые стенды, перекрасили стены. Строители провели косметические ремонты коридора, музыкального зала, лестничных маршей.
Музыкальный зал освежили и доукомплектовали. Здесь установили интерактивную сенсорную панель для проведения занятий по дополнительному образованию, в том числе с логопедами и психологами.
