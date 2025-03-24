Ремонтный сезон начнут дорожные службы Егорьевска в апреле

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило, что уже в начале апреля специализированная техника выйдет на улицы округа, чтобы приступить к обновлению дорожной сети. Для укладки нового покрытия будут применяться асфальтобетонные смеси, произведенные в России.

Особое внимание уделят контролю качества на всех этапах проведения ремонта. Эксперты проведут проверку асфальтобетонного покрытия как до начала укладки, чтобы убедиться в соответствии материала заявленным характеристикам, так и после завершения работ. В последнем случае с отремонтированных участков будут взяты образцы асфальта для проведения анализа. Это позволит оценить прочность, плотность и другие параметры покрытия, гарантируя его соответствие нормативным требованиям.

В текущем году планируется отремонтировать 26 участков дорог. Формирование списка объектов, подлежащих ремонту, осуществлялось с учетом мнения жителей.

«В список включили и те локации, что выбрали жители во время голосования на портале „Добродел“. Дороги будут отремонтированы как в городской черте, так и в сельской местности», — сообщил исполняющий обязанности начальника управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации округа Андрей Макеев.

В частности, в этом году запланирован ремонт дороги в Никиткине, на улицах Саввинской и Новоегорье в селе Саввино, в деревнях Мелентеево и Назарово, а также в других населенных пунктах. Полный перечень дорог, подлежащих ремонту, можно посмотреть по ссылке.