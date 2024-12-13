Ремонтные работы на котельной № 10 начались в поселке Столбовая

В поселке Столбовая городского округа Чехов на котельной № 10 начались ремонтные работы. Один из котлов, выявленный как неисправный в ходе подготовки к отопительному сезону, меняют на новый.

Несмотря на ремонт, отопление в дома жителей и социальные объекты поступает в полном объеме благодаря резервному котлу.

Как сообщил Алексей Колясников, представитель подрядной организации по ремонту котельных, замена оборудования никак не повлияет на подачу тепла.

«Для подачи отопления потребителям достаточно и одного котла. Второй всегда находится в резерве. Поэтому на том котле, который работает и ему год всего, будет заменена крышка, а второй котел будет новый. Котельная будет работать со 100%-ным резервом. И никаких проблем не должно быть в отопительном сезоне», — отметил он.

Дефекты в работе старого оборудования были обнаружены еще до начала отопительного сезона. Специалисты пришли к выводу, что замена котла будет наиболее эффективным решением для обеспечения надежной работы котельной.

Котельная № 10 отапливает пять многоквартирных домов на улицах Школьной и Малой, а также детский сад, школу и амбулаторию. Оба водогрейных котла будут работать в автоматическом режиме, что обеспечит надежность и бесперебойную подачу тепла в зимний период. Ремонтные работы планируют завершить в кратчайшие сроки.