Ремонт многоквартирных домов проверили в Ногинске

Продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов в Богородском округе. В прошлом году было отремонтировано 108 многоквартирных домов, план этого года — 129 домов.

В рамках рабочей поездки депутат МособлДумы Марк Черемисов вместе с начальником отдела капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Евгенией Коршуновой совершили осмотр многоквартирного дома в городе Ногинске. Речь идет об МКД по улице Мирная, дом 16. Была проведена проверка выполненных работ по капремонту мансардной крыши многоквартирного дома.

В рамках работ была выполнена заменена кровли, проведены работы по укреплению несущих конструкций. Также установлены новые теплоизоляционные материалы. Выполнена гидроизоляция и монтаж кровельных элементов.

Немаловажно, что все работы были реализованы в соответствии с графиком и техническим заданием, что подтверждается соответствующими актами и документами. Также обсуждались вопросы дальнейшей эксплуатации и обслуживания крыши для обеспечения ее долговечности.

В дальнейшем планируется продолжать работу по обновлению инфраструктуры и созданию безопасных и комфортных условий для всех жителей Богородского округа.