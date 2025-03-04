Ремонт зрительного зала дома культуры завершили в поселке Зеленый

В поселке Зеленый завершился масштабный проект по восстановлению культурного центра. На днях состоялся осмотр законченных работ депутатом Мособлдумы Марком Черемисовым, который отметил важность этих преобразований для местного сообщества.

После передачи здания в муниципальную собственность начался комплексный ремонт, охватывающий все аспекты функционирования дома культуры. Специалисты обновили кровлю, систему отопления и внутри помещения, также установили современное оборудование, включая систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию.

Работы проводились поэтапно, и в конце 2024 года завершился ремонт зрительного зала. Обновлены стены, пол и потолок, а также установлены 308 новых кресел, что сделало пространство более комфортным. На реализацию проекта было выделено 13 миллионов рублей из бюджета.

Ранее, в 2021 году, проведена замена кровли, что стало первым шагом к полной модернизации. Депутаты намерены продолжать усилия по улучшению условий для жителей, чтобы каждый мог наслаждаться предложенными мероприятиями.

«Такие учреждения — это культурный центр города, место, где встречаются поколения, проходят важные события. Важно поддерживать их в достойном состоянии, чтобы жители могли с комфортом посещать концерты, спектакли и другие мероприятия», — отметил Марк Черемисов.