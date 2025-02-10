Ремонт железнодорожной станции Гривно завершили в Подольске

В ходе ремонта заменили более 300 плит перекрытия, порядка 600 фундаментных блоков и уложили 2,3 тысячи квадратных метров брусчатки. На платформе появилась линия безопасности и тактильные блоки для удобства маломобильных граждан.

Станцию оснастили современным светодиодным освещением, установили новые лавочки, урны и указатели движения. В турникетном павильоне уложили нескользящее покрытие, а на платформе смонтировали навесы, защищающие пассажиров от осадков.

Работы на береговой платформе завершились в декабре 2024 года, а на островной — в начале февраля. Обновление проводилось для приведения станции к единому стандарту с другими остановочными пунктами региона.

Станция Гривно играет важную роль в транспортной системе Подольска. В 2024 году услугами станции воспользовались более 1,9 миллиона пассажиров. Обновлённая инфраструктура сделает поездки комфортнее и безопаснее для всех жителей и гостей города.