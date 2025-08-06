Ремонт железнодорожной станции Большая Волга начался в Дубне

Железнодорожную станцию Большая Волга в Дубне реконструируют. Там появится новое освещение, скамейки и урны.

Специалисты ЦППК уже приступили к работе на станции, сообщили в региональном Минтрансе. На береговой платформе станции заменят железобетонные конструкции, уложат тысячу квадратных метров брусчатки, а также обустроят новую систему освещения.

Строители обновят плиты и фундаментные блоки, обустроят гидроизоляцию и установят светодиодные фонари. На станции также появятся скамейки и урны, а сход с платформы отремонтируют.

Станция Большая Волга находится в Дубне, в прошлом году ей воспользовались более 262 тысяч пассажиров.