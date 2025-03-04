Ремонт железнодорожного техникума начался в Орехово-Зуеве

Масштабная модернизация ждет железнодорожный техникум имени Владимира Бондаренко, который готовит кадры для предприятий округа и всего Подмосковья. Два корпуса образовательного учреждения включили в 2024 году в программу капитального ремонта в рамках президентского проекта.

Специалисты выполнят ремонт производственных мастерских, площадь которых превышает две с половиной тысячи квадратных метров. Для техникума будет приобретено новое учебное оборудование и современную мебель. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.

Железнодорожный техникум в Орехово-Зуеве активно участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет», что позволяет готовить востребованных на современном рынке труда специалистов. Образовательное учреждение продолжает укреплять свою материально-техническую базу, чтобы обеспечить студентам комфортные условия для обучения и практики.

Планируется, что обновленные корпуса техникума откроются в начале нового учебного года 1 сентября.