Ремонт железнодорожного переезда изменит схему проезда в Воскресенске

В Воскресенске с 4 по 6 мая ограничат проезд через железнодорожный переезд «Городской». Время перекрытия полос — с 9 утра до 5 вечера, ночью движение будет открыто полностью.

Обновлением переезда занимается филиал компании «УРАЛХИМ-ТРАНС». Объект находится на пересечении железной дороги с автомобильной трассой у 2-й Заводской улицы. Там же рядом расположена автомобильная заправка. Работы нужны для безопасности всех участников движения.

В первой половине дня с 9:00 до 12:00 водители не смогут проехать в сторону микрорайона Цемгигант. Соответствующую полосу полностью закроют. После обеда с 12:00 до 17:00 движение перекроют уже в обратном направлении — к центру города. В обоих случаях транспорт пойдет по встречной полосе по очереди.

«Мы заранее приносим извинения за временные неудобства и просим водителей с пониманием отнестись к ситуации. Безопасность на переезде стоит на первом месте», — прокомментировали в организации.

Автомобилистам советуют заранее продумывать альтернативные маршруты. Также можно перенести поездки на время до 9 утра или после 5 вечера, когда переезд будет работать в обычном режиме.