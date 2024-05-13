Ремонт ж/д путей начался на участке Кашира – Ожерелье в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 19:11 Ремонт ж/д путей начался на участке Кашира – Ожерелье в Подмосковье МЖД

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Капитальный ремонт участка железной дороги Кашира — Ожерелье начался в Московской области. Работы проведут по технологии «закрытого перегона», что позволит отремонтировать более семи километров пути за короткий период времени.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, первое технологическое «окно» назначено с 08:30 13 мая до 08:30 18 мая.

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На период ремонта поезда пойдут по соседним путям, а расписание некоторых электричек изменится, при этом ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, а некоторые электрички временно выведут из расписания.

В РЖД призвали пассажиров отнестись с пониманием к временным неудобствам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

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