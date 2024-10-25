Ремонт ж/д переезда «Городской» в Воскресенске проведут 26 октября

Руководство филиала «Уралхим-Транс» в городе Воскресенске сообщило о проведении плановых работ на переезде «Городской», который находится на пересечении железнодорожного пути с автомобильной дорогой в районе улицы 2-й Заводской. Работы запланированы на 26 октября и будут проходить с 08:00 до 21:00.

В ходе работ будет осуществляться поочередное перекрытие полос движения на участке пересечения автодороги с железнодорожными путями. Сначала будет закрыта одна полоса, затем другая, что может повлиять на движение транспорта в этом районе.

Администрация городского округа Воскресенск обращается к водителям с просьбой проявлять повышенную внимательность и строго соблюдать правила дорожного движения в период проведения работ. Это поможет избежать заторов и обеспечит безопасность всех участников дорожного движения.

Жителям и гостям города рекомендуется заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации движения на данном участке дороги.

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