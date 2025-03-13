Ремонт здания Центра детского творчества в Коломне завершат к 1 сентября

Сейчас в двухэтажном здании 1980 года постройки строители демонтируют перегородки, снимают старую отделку и готовят полы к заливке. Уже завершены демонтажные работы внутри помещения. «Активно закладываем старые дверные проемы и прорезаем новые. Также идет работа по замене кровли», — рассказал мастер участка Дмитрий Зубков.

Здание центра площадью почти две тысячи квадратных метров в результате полностью преобразится не только снаружи, но и внутри. Будут заменены все инженерные коммуникации, установлены новые сантехника и радиаторы, обновят полы, потолки, окна и двери. Для центра закупят новую современную мебель.

Специалисты также приведут в порядок окружающую территорию. На ней установят беседки, где будут проводить на свежем воздухе уроки рисования и занятия по туризму.

Капитальный ремонт здания планируют завершить к началу нового учебного года.