Ремонт здания школы № 18 начали в Балашихе

Капитальный ремонт здания школы № 18, рассчитанной на 550 мест, стартовал в городском округе Балашиха. Открыть обновленное учебное здание планируется 1 сентября 2026 года.

Специалисты подрядной организации ООО «Монат Групп» уже приступили к демонтажным работы внутри здания и на кровле. На объекте в городском округе Балашиха трудятся более 20 человек.

В здании школы запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках капитального ремонта обновят фасад и кровлю здания, кроме того, закупят новую мебель и оборудование.

Работы в школе № 18, основанной в 1968 году, проведут за счет средств регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».