Ремонт здания школы № 14 завершили в Коломне

Все учебные заведения городского округа Коломна завершают последние приготовления к Дню знаний. Праздник состоится и в школе № 14: обновленное здание на улице Шилова в Коломне 1 сентября вновь распахнет свои двери для учеников.

Школа № 14 — один из крупнейших образовательных объектов нашего округа. Почти 1,4 тысячи ее учеников в новом учебном году будут учиться в комфортных и современных условиях.

«Капитальный ремонт здесь провели в рамках программы „Новая школа“, направленной на модернизацию системы общего образования в стране по президентскому национальному проекту „Молодежь и дети“», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Изюминкой обновленного здания станут стены рекреаций, которые после ремонта украсили изображениями достопримечательностей Коломны — настенные картины выполнены мастерами под руководством художника Алексея Шилова.